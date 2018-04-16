Семинар с социальными работниками по профилактике пожаров прошел в Великих Луках

17:52, 16 апреля 2018, ПАИ

12 апреля на базе Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского прошло совещание социальных работников, на котором начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великим Лукам главного управления МЧС России по Псковской области довел до сведения присутствующих инструкцию о безопасности пожилых людей при пожаре.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сотрудник государственного пожарного надзора также рассказал об оценке окружающей пожилых людей обстановке на предмет пожаробезопасности, о том, как заранее приготовиться к пожару и как вести себя при пожаре пожилому человеку.

Кроме того, каждому социальному работнику была вручена инструкция о мерах пожарной безопасности пожилых людей. Отмечается, что в Великих Луках проживает около 700 пенсионеров, получающих социальные услуги на дому, которых обслуживают 50 социальных работников.

Ознакомиться с памяткой «Безопасность пожилых людей при пожаре» можно здесь>>>.