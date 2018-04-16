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Общество

Псковичи заняли призовые места на закрытой online-квалификации к Чемпионату России по компьютерным играм-2018

Псковичи заняли призовые места на закрытой online-квалификации к Чемпионату России по компьютерным играм-2018, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Псковской области.

В игровой дисциплине «Dota 2» команда псковичей «exotic boys», в состав которой входят Святослав Иванов, Олег Петров, Григорий Пронин, Андрей Ефимов и Алексей Камалов, вышли в своей группе с первого места не оставили шансов своим соперникам и завершили отборы с четырьмя победами из возможных четырех.

«В общем-то и сказать больше нечего, respect!» - прокомментировали победу команды в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

В дисциплине «Counter-Strike: Global Offensive» команда «NaLaNcere» в составе Андрея Фёдорова, Князя Григоряна, Валерия Дмитриева, Константина Драгунова и Андрея Клока вышли из группы со счетом 3-1 и заняли вторую строчку.

«Первую игру забрали со счетом 16:12, вторую 16:10, забрав третью игру 16:10, ребята обеспечили себе выход из группы и к четвертой игре ворвались еще более заряженные и счастливые, но московская команда «5ka» остановила пыл наших парней со счетом 12:16 в пользу москвичей», – отметили в пресс-службе.

В игровой дисциплине «Hearthstone» Владимир Кондратьев занял вторую строчку в своей группе.

«Со второго по четвертое место у ребят одинаковое число побед и поражений, однако Владимир по личным встречам обошел третьего и четвертого оппонента и вырвался из группы», – рассказали в пресс-службе.

 «Желаем ребятам достичь еще больших успехов, теперь уже в еще большей конкуренции и прорваться на ЛАН [LAN-турнир – соревнование, на котором киберспортсмены собираются в одном зале и каждый со своим компьютером – прим. ПАИ] в столицу нашей родины, Москву!» - добавили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

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