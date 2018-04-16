Глава Пскова и бургомистр Нойса обсудили итоги 2017 года и планы на ближайшую перспективу

17:58, 16 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 16 апреля, глава Пскова Иван Цецерский и бургомистр города Нойс (Германия) Райнер Бройер в рамках официального визита псковской делегации в Германию обсудили итоги 2017 года и планы по взаимодействию на ближайшую перспективу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский отметил, что 2017 год был продуктивным в отношении укрепления связей с Нойсом: «Традиционно состоялись школьные обмены, в которых активно участвуют Гуманитарный лицей города Пскова и Псковский педагогический комплекс, успешно прошла стажировка двух студенток факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ в общеобразовательной школе Нойса». Также глава муниципалитета рассказал о спортивном взаимодействии двух городов-побратимов: детская команда по гандболу из Пскова приняла участие в кубке Квиринуса в Нойсе, а юношеская команда по хоккею из Нойса «Нойсовские львы» провела тренировочную и соревновательную неделю на льду Псковского Ледового дворца. Также, в седьмой раз, благодаря поддержке Общества по содействию развитию породненных связей между Нойсом и Псковом, трое псковичей смогли пройти образовательные курсы института политологии имени Густава Штресемана в Бонне, третий раз врачи Детской областной больницы имели возможность обмена опытом с немецкими врачами в Нойсе на базе больницы святого Луки.

В течение всего предыдущего года русские и немецкие фотографы из Нойса работали над проектом «Ганза. Традиции и современность», первые результаты которого были представлены в Пскове в самом начале 2018 года. Совместный проект фотохудожников из породненных городов станет основой для более масштабного проекта с участием всех ганзейских городов к 39-м Международным Ганзейским дням 2019 года.

«Этот год был также годом реализации «Социального проекта Нойса в Пскове». Благодаря социальной помощи, полученной от Нойса, в Пскове были построены два пандуса для инвалидов, детская областная больница получила в подарок четыре дорогостоящих медицинских аппарата, десять детских садов Пскова получили специальные игрушки, развивающие мелкую моторику рук и логическое мышление» - дополнил Иван Цецецрский.

Помимо этого, к юбилею Псковской школы-интерната немецкие коллеги закупили все необходимое оборудование для нового музыкального класса, псковскому детскому дому подарили комплект кухонного оборудования - от кухонной утвари для приготовления пищи до набора посуды для каждого воспитанника. Поддержку получил и приют для животных «Шанс».

Глава Пскова вручил бургомистру Нойса благодарственное письмо и выразил благодарность начальнику пожарной охраны города Нойса г-ну Эрблингеру и председателю Общества содействия развитию породненных связей между городами Псков и Нойс г-ну Штеккеру за кураторство над реализацией этого проекта.

При обсуждении планов по дальнейшему сотрудничеству представители Нойса отметили, что они готовы оказать поддержку Пскову в проведении в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, а также принять участие в велопробеге в июне 2018 года, в составе группы велосипедистов, которые доставят переходящее знамя Международных Ганзейских дней из Ростока (Германия) в Псков. При этом осенью этого года бургомистр сам планирует посетить Псков в составе ганзейской комиссии по оценки готовности города к международному фестивалю. Также руководитель общества дружбы «Нойс - Псков» уже в течение этой недели рассмотрит возможность участия Нойса в создании Народного парка в Пскове на Завеличье.