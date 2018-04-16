Сбор макулатуры объявил Полистовский заповедник

18:08, 16 апреля 2018, ПАИ

Полистовский заповедник проводит экомарафон по сбору макулатуры «Бумажный бум» в поселке Бежаницы. Сдать макулатуру все желающие смогут 27 апреля возле здания Концертного зала с 10:00 до 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Экомарафон пройдет в четырех номинациях: «Ответственный подход» - номинация для организаций, «Зелёная школа» - номинация для образовательных учреждений, «Друзья планеты» - номинация для школьных классов, семейная номинация «Хранители природы».

Победители в каждой номинации получат сертификаты на посещение экскурсии по экотропе «Плавницкое болото». Кроме того, все участники получат сувениры от Полистовского заповедника. Средства, вырученные от сдачи макулатуры, пойдут на озеленение парков посёлка Бежаницы.

«Участники экомарафона должны собрать и сдать максимально возможное количество макулатуры: тетрадей, книг, газет, журналов, плакатов, упаковочной гофротары, бумаги и ее отходов. Макулатура должна быть упакована в коробки, мешки или перевязана. Перед сдачей необходимо отделить твердые обложки от книг и удалить металлические и пластиковые элементы (обычные тетрадные скобы можно оставить)», - рассказали в пресс-службе заповедника.

Отмечается, что при правильном обращении бумага может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Подсчитано, что переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 тысяч литров воды и 1 тысячу кВт электроэнергии и ионизированный кислород, достаточный для 30 человек. Экомарафон «Бумажный бум» призван напомнить жителям поселка Бежаницы о необходимости бережно относиться к природным ресурсам и дает возможность каждому внести свой вклад в сохранение планеты.

С подробной информацией об экомарафоне «Бумажный бум» можно ознакомиться в положении. Если вес собранной макулатуры превысит 100 килограммов, можно оформить заявку на вывоз по телефону 8 (81141) 22-391 или электронной почте: nikitina.polistovsky@gmail.com. Партнёром экомарафона выступает Бежаницкое райпо.