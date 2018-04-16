Более тысячи энергосберегающих светильников установят в Острове

18:06, 16 апреля 2018, ПАИ

В Острове будут установлены 1 тыс. 324 энергосберегающих светильника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главу Островского района Дмитрия Быстрова.

«Мы заменим тысячу старых светильников новыми, энергосберегающими, а также установим порядка 300 дополнительно. Планируем, что эти работы завершатся до осени. Экономия энергоресурсов будет значительной, практически в четыре раза. Это позволит нам освещать город на всем протяжении темного времени суток, не выключая свет на определенные часы, как мы это делали раньше. Следовательно, комфорт и безопасность жизни наших горожан повысятся», - рассказал Дмитрий Быстров.

Работами по установке и замене приборов уличного освещения в Острове будет заниматься ПАО «Ростелеком». Согласно условиям договора, в течение шести лет компания обеспечит их обслуживание. На эти цели из местного бюджета будет выделено порядка 32 млн рублей.

Добавим, что замена ламповых фонарей энергосберегающими светильниками идет в рамках развития в регионе энергосберегающих технологий по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Аналогичная работа проводится в Порховском районе, куда на днях поступит первая партия современных уличных приборов освещения.