За оскробление полицейского предстанет перед судом пскович

18:03, 16 апреля 2018, ПАИ

Следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего водителя одной из коммерческих организаций. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, утром 5 марта обвиняемый высказал оскорбительные слова и выражения в адрес полицейских, которые выводили его из кафе в состоянии алкогольного опьянения в связи с тем, что он мешал работе общепита.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в прокуратуру.