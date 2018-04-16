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Общество

За оскробление полицейского предстанет перед судом пскович

 Следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего водителя одной из коммерческих организаций. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, утром 5 марта обвиняемый высказал оскорбительные слова и выражения в адрес полицейских, которые выводили его из кафе в состоянии алкогольного опьянения в связи с тем, что он мешал работе общепита.

В настоящее время следователи собрали достаточную  доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в прокуратуру.

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