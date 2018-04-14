0
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
15:19
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
20:47
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
16:00
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
18:26
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
18:51
Не страстная Дума
10:58
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
Еще новости
Экономика

Международный проект Baltic Sea Food презентуют в Пскове

Презентация международного проекта Baltic Sea Food («Продовольствие Балтийского региона») по развитию продовольственного маркетинга состоится в Пскове. Мероприятие пройдет в рамках ежегодного этногастрономического международного форума «Вкус без границ», который откроется 19 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе адмнистрации региона со ссылкой на отдел внешнеэкономических связей Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Цель проекта — создать жизнеспособную бизнес-модель и помочь объединениям местных аграриев в более эффективном и рентабельном продвижении местных продуктов питания в кафе, рестораны, отели и объекты сельского туризма.

Baltic Sea Food реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». В нем принимают участие 15 партнеров из 10 стран (Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Польши, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии). Россию представляют Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике и Псковский агротехнический колледж.

Работа над проектом началась в октябре прошлого года и будет завершена в 2020 году. Его бюджет составляет более 2,4 млн евро.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
11 апреля 2018
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
10 апреля 2018
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране 2
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
09 апреля 2018
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
07 апреля 2018
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС 3
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
06 апреля 2018
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития 2
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено
03 апреля 2018
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено 6
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
30 марта 2018
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России

Идет загрузка...