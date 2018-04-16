0
20:27
С псковских браконьеров за неделю взыскано более 125 тысяч рублей штрафов
19:39
Жителям деревень Куньинского района напомнили о мерах противопожарной безопасности
18:05
Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно – Псков будут курсировать с 1 мая
17:48
В кулинарном поединке состязались участницы «Миссис Псков 2018»
17:21
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
17:00
Собачья работа № 7: Ведущий сквозь темноту
16:41
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
Еще новости
Общество

Жителям деревень Куньинского района напомнили о мерах противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам с целью предупреждения пожаров и проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а так же лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан 16 апреля осуществили профилактический рейд в деревни Обжино, Красная Вешня, Щукино, Докукино Кунинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности, с жителями деревень проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе о недопущении палов травы. Осуществлен подворовой обход домовладений, в ходе которого проведены беседы и даны разъяснения на противопожарную тематику. До граждан доведена обстановка с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров.

В местах большого скопления людей (остановки, магазины), на информационных стендах для информирования населения была размещена информация о том, что в период с 1 марта по 31 августа 2018 года на территории Псковской области организовано проведение сезонной профилактической операции «Лето», которая подразумевает подготовку населения к пожароопасному периоду 2018 года.

В ходе рейда выявлены случаи выжигания сухой травянистой растительности с нарушением Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С псковских браконьеров за неделю взыскано более 125 тысяч рублей штрафов
16 апреля 2018
С псковских браконьеров за неделю взыскано более 125 тысяч рублей штрафов
Жителям деревень Куньинского района напомнили о мерах противопожарной безопасности
16 апреля 2018
Жителям деревень Куньинского района напомнили о мерах противопожарной безопасности
Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно – Псков будут курсировать с 1 мая
16 апреля 2018
Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно – Псков будут курсировать с 1 мая 1
В кулинарном поединке состязались участницы «Миссис Псков 2018»
16 апреля 2018
В кулинарном поединке состязались участницы «Миссис Псков 2018»
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
16 апреля 2018
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
16 апреля 2018
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
16 апреля 2018
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе
16 апреля 2018
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе

Идет загрузка...