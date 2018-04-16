Жителям деревень Куньинского района напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:39, 16 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам с целью предупреждения пожаров и проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а так же лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан 16 апреля осуществили профилактический рейд в деревни Обжино, Красная Вешня, Щукино, Докукино Кунинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности, с жителями деревень проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе о недопущении палов травы. Осуществлен подворовой обход домовладений, в ходе которого проведены беседы и даны разъяснения на противопожарную тематику. До граждан доведена обстановка с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров.

В местах большого скопления людей (остановки, магазины), на информационных стендах для информирования населения была размещена информация о том, что в период с 1 марта по 31 августа 2018 года на территории Псковской области организовано проведение сезонной профилактической операции «Лето», которая подразумевает подготовку населения к пожароопасному периоду 2018 года.

В ходе рейда выявлены случаи выжигания сухой травянистой растительности с нарушением Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях.