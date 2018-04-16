Сотрудникам «Газпромнефть-Аэро» рассказали о формировании их пенсионных прав

19:53, 16 апреля 2018, ПАИ

Начальник Управления ПФР в городе Пскове и Псковском районе Алексей Еремин встретился с работниками «Газпромнефть-Аэро». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Алексей Еремин рассказал об основах формирования пенсионных прав, о том, что учитывается на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и по каким правилам производится перерасчет и индексация пенсий. Кроме того, собравшиеся обсудили механизмы формирования и выплаты средств пенсионных накоплений, вопросы реализации материнского капитала и получения услуг ПФР в электронном виде.

Особое внимание начальник Управления уделил личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда, рассказал о его возможностях и пенсионном калькуляторе.

Участники беседы проявили живой интерес и задавали много вопросов, большинство из них касалось пенсионных накоплений.

По окончании встречи слушателям вручили буклеты и памятки ПФР.