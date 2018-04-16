0
20:27
С псковских браконьеров за неделю взыскано более 125 тысяч рублей штрафов
19:39
Жителям деревень Куньинского района напомнили о мерах противопожарной безопасности
18:05
Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно – Псков будут курсировать с 1 мая
17:48
В кулинарном поединке состязались участницы «Миссис Псков 2018»
17:21
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
17:00
Собачья работа № 7: Ведущий сквозь темноту
16:41
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
Еще новости
Общество

Сотрудникам «Газпромнефть-Аэро» рассказали о формировании их пенсионных прав

Начальник Управления ПФР в городе Пскове и Псковском районе Алексей Еремин встретился с работниками «Газпромнефть-Аэро». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Алексей Еремин рассказал об основах формирования пенсионных прав, о том, что учитывается на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и по каким правилам производится перерасчет и индексация пенсий. Кроме того, собравшиеся обсудили механизмы формирования и выплаты средств пенсионных накоплений, вопросы реализации материнского капитала и получения услуг ПФР в электронном виде.

Особое внимание начальник Управления уделил личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда, рассказал о его возможностях и пенсионном калькуляторе.

Участники беседы проявили живой интерес и задавали много вопросов, большинство из них касалось пенсионных накоплений.

По окончании встречи слушателям вручили буклеты и памятки ПФР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С псковских браконьеров за неделю взыскано более 125 тысяч рублей штрафов
16 апреля 2018
С псковских браконьеров за неделю взыскано более 125 тысяч рублей штрафов
Жителям деревень Куньинского района напомнили о мерах противопожарной безопасности
16 апреля 2018
Жителям деревень Куньинского района напомнили о мерах противопожарной безопасности
Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно – Псков будут курсировать с 1 мая
16 апреля 2018
Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно – Псков будут курсировать с 1 мая 1
В кулинарном поединке состязались участницы «Миссис Псков 2018»
16 апреля 2018
В кулинарном поединке состязались участницы «Миссис Псков 2018»
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
16 апреля 2018
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
16 апреля 2018
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
16 апреля 2018
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе
16 апреля 2018
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе

Идет загрузка...