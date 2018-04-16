Глава Пскова ознакомился с работой предприятия «Новопресс» в Нойсе

19:59, 16 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 16 апреля, в ходе официального визита в город-побратим Нойс, глава Пскова Иван Цецерский посетил предприятие по производству прессового оборудования «Новопресс», которое занимается производством пресс-инструментов для соединения труб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Экскурсию по заводу провели исполнительный директор г-н Ригер и его сотрудник г-н Фельдманн. Они рассказали, что на предприятии работает около 100 человек, средняя заработная плата которых составляет около 3 000 евро, а выпускают они около 200 изделий в сутки.

«Высокотехнологичное производство с высокой культурой труда», - отметил Иван Цецерский предложил немецким коллегам рассмотреть возможность строительства подобного завода в особой экономической зоне «Моглино». «Такое производство было бы очень востребованным в России», - подчеркнул глава Пскова.