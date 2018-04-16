В Красногородском районе участников проекта «Заряди энергией свой дом» проинформировали об услугах ПФР в электронном виде

20:21, 16 апреля 2018, ПАИ

В администрации Красногородского района прошел семинар в рамках проекта «Заряди энергией свой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

В его работе приняли участие начальник Отдела ПФР в Красногородском районе Ирина Триполицына и председатель МО ООО «Союз пенсионеров России» Лариса Черкасова.

Ирина Триполицына рассказала участникам семинара о государственных услугах, которые оказывает Пенсионный фонд и в том числе об электронных услугах ПФР.

Руководитель отметила, что в соответствии с законодательством Российской Федерации за получением отдельных государственных услуг ПФР граждане могут обращаться и в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время граждане имеют возможность получить ряд государственных услуг ПФР в режиме онлайн, а также подать в электронном виде заявления о предоставлении отдельных государственных услуг ПФР через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также через информационную систему гражданина» на сайте ПФР.

Ирина Триполицына обратила внимание, для того что бы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг, то есть быть зарегистрированным в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации).