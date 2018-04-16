С псковских браконьеров за неделю взыскано более 125 тысяч рублей штрафов

20:27, 16 апреля 2018, ПАИ

За прошедшую неделю отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявлено 27 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства. Наложено штрафов на сумму 25 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 125 тысяч рублей, изъято 199,5 кг водных биоресурсов и 37 незаконных орудий лова.

В целом по СЗФО госинспекторами рыбоохраны выявлено 97 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 255 600 рублей.