0
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
15:19
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
20:47
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
16:00
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
18:26
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
18:51
Не страстная Дума
10:58
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
Еще новости
Экономика

Билеты на авиарейсы из России резко подорожают

С 18 апреля авиабилеты за границу подорожают из-за переоценки курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции. Об этом сообщается в материалах сервиса онлайн-бронирования OneTwoTrip, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Со среды, 18 апреля, курс вырастет до 62,5 рубля за доллар и 77 рублей за евро. Таким образом, билеты на международные рейсы подорожают на шесть-семь [процентов]. При средней стоимости перелета за рубеж и обратно в 300 евро стоимость билетов в рублях изменится достаточно чувствительно», — пояснили в сервисе.

В соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта, курсы валют в глобальных системах дистрибуции пересчитываются один раз в неделю — со вторника на среду.

В начале апреля путешественники активно покупали авиабилеты, пока ослабление рубля не отразилось на их стоимости. Продажи билетов на международные рейсы по итогам прошлой недели выросли на треть по сравнению с первой неделей апреля, отметили в компании.

Рубль падает после новых санкций в отношении российских бизнесменов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, которые 6 апреля установили США. Так, 11 апреля курс доллара превысил 65 рублей, евро пробил отметку в 80 рублей. По состоянию на 20:05 мск 16 апреля доллар на Московской бирже торговался за 62,16 рубля, евро стоил 76,94 рубля.

Курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, составляет 62,28 рубля, евро — 76,84 рубля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
11 апреля 2018
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
10 апреля 2018
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране 2
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
09 апреля 2018
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
07 апреля 2018
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС 3
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
06 апреля 2018
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития 2
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено
03 апреля 2018
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено 6
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
30 марта 2018
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России

Идет загрузка...