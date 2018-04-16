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Политика

Госдума рассмотрит законопроект об антисанкциях 15 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что парламент рассмотрит законопроект об антисанкциях против США и дружественных им государств 15 мая, пишет Коммерсант. До этого документ, который внесли на рассмотрение палаты сам спикер и руководители всех партийных фракций, депутаты обсудят с экспертами. «Постараемся эту работу сделать качественно с тем, чтобы вынести концепцию законопроекта для рассмотрения в первом чтении 15 мая»,— пояснил Володин.

По словам спикера, «решения, которые будут приняты, будут приняты очень ответственно». «Мы должны все нормально отработать с тем, чтобы это были работающие нормы»,— заверил он.

Напомним, 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект, по которому правительству РФ дается право вводить ограничительные меры против США и «иных государств». В частности, под санкции могут попасть ввоз сельхозпродукции, алкоголя, лекарств, сотрудничество в космической и авиастроительной отрасли.

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