Минтруд объяснил высокую разницу в росте зарплат ученых в Москве и регионах

21:01, 16 апреля 2018, ПАИ

Разница в росте оплаты труда научных сотрудников в соответствии с «майскими указами» обусловлена экономикой региона, в котором они работают. Об этом RNS заявили в Минтруде в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента РАН Александра Сергеева о несправедливой разнице в росте зарплат ученых в Москве и других городах.

Сергеев заявил в интервью НТВ, что в московских институтах один научный сотрудник «на этот год получил приблизительно на один миллион рублей больше, чем в прошлом году», тогда как в Перми — на 40 тыс. В Минтруде объяснили, что определенный «майскими указами» 200-процентный рост зарплат ученых к 2018 году зависит от средней заработной платы в регионе, что и объясняет большую разницу в зарплатах в Москве и других городах.

Говоря о несправедливости, глава РАН заметил, что физики в регионах делают не менее качественную работу и имеют не меньший престиж в мире, чем их московские коллеги.