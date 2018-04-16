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Псковичи заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по академической гребле

В Ростове, на гребном канале «Дон», завершились всероссийские соревнования по академической гребле. Спортсмены боролись за медали ставшей уже традиционной «Донской регаты» на призы Олимпийских чемпионов Н.Спинева и С.Федоровцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Центра спортивной подготовки.

Подопечные тренера Сергея Матвеева, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области заняли высокие места в итоговом зачете.

Так Александр Матвеев с отрывом в пять секунд первенствовал на дистанции 2000 м в одиночке. Теперь гребец будет готовиться к Первенству Европы, которое пройдет в городе Гравлин (Франция) в конце мая.

Псковская «восьмерка» в составе Ильи Захарова, Ильи Ковтуна, Даниила Ефимова, Александра Матвеева, Кирилла Пузыни, Ильи Казмерковского, Евгения Стрельцова, Евгения Спицына, Вячеслава Шестопалова стала второй, уступив объединенной сборной городов России.

Следующим вызовом для псковских гребцов будет домашняя гонка Открытия сезона в конце месяца.

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