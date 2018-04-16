0
21:14
Псковичи заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по академической гребле
14:34
До 20 выросло число экипажей, подавших заявки на участие в ралли «Голубые озера-2018»
11:17
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
10:16
Голосование за участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» стартовало на сайте ПАИ
16:58
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
21:27
Ежегодный футбольный турнир «Псковская весна» стартует 13 апреля
15:55
Конкурсантки «Мисс Супер фитнес 2018» приняли участие в спортивной фотосессии
Еще новости
Спорт

Великолукские спортсмены завоевали серебро на Кубке России в стрельбе из блочного лука

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, стрелки из блочного лука Александра Савенкова, Иван Виноградов и Дмитрий Тарнаков приняли участие в первом этапе Кубка России, состоявшемся в Алуште (Республика Крым). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Центра спортивной подготовки.

В индивидуальной стрельбе мастер спорта международного класса Александра Савенкова не смогла войти в тройку. Однако в миксте (смешанном разряде) пара Савенкова-Виноградов смогли завоевать серебро Кубка страны, пропустив вперед представителей Якутии.

После завершения соревнования Савенкова отбыла на этап Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхай, перед началом которого российская сборная там же в Китае проведет тренировочные мероприятия.

Иван Виноградов и Дмитрий Тарнаков вместе с тренером спортсменов Виталием Андреевым между тем остались в Алуште, где в данный момент принимают участие в Первенстве страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по академической гребле
16 апреля 2018
Псковичи заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по академической гребле 1
До 20 выросло число экипажей, подавших заявки на участие в ралли «Голубые озера-2018»
16 апреля 2018
До 20 выросло число экипажей, подавших заявки на участие в ралли «Голубые озера-2018»
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
16 апреля 2018
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове 1
Голосование за участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» стартовало на сайте ПАИ
16 апреля 2018
Голосование за участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» стартовало на сайте ПАИ
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
13 апреля 2018
Газета «Псковская правда» открыла прием заявок на участие в легкоатлетической эстафете в честь 9 мая
Ежегодный футбольный турнир «Псковская весна» стартует 13 апреля
12 апреля 2018
Ежегодный футбольный турнир «Псковская весна» стартует 13 апреля
Конкурсантки «Мисс Супер фитнес 2018» приняли участие в спортивной фотосессии
11 апреля 2018
Конкурсантки «Мисс Супер фитнес 2018» приняли участие в спортивной фотосессии
Псковский Кубок PRO SPORT по бегу по пересечённой местности будет организован в рамках проекта #Команда2018
11 апреля 2018
Псковский Кубок PRO SPORT по бегу по пересечённой местности будет организован в рамках проекта #Команда2018

Идет загрузка...