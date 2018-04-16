Учащимся псковской специальной (коррекционной) школы №4 напомнили о правилах пожарной безопасности

21:30, 16 апреля 2018, ПАИ

В своей работе специалисты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» уделяют особое внимание детям с ограниченными возможностями. Разработаны программы профилактических мероприятий «Безопасные зимние каникулы» и «Лето – время безопасного отдыха» для специальных (коррекционных) школ. Они включают в себя не только тематические беседы с детьми, но и обучающие игры «Звоним пожарным», «Что делать, если горит телевизор?», «Добрый костёр». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В начале апреля 2018 года к сотрудникам Центра с просьбой о проведении занятия с учащимися обратились педагоги ГБОУ Псковской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 VI вида». Здесь обучается более пятидесяти детей, имеющих разную степень нарушения опорно-двигательного аппарата, многие их них способны передвигаться только в инвалидном кресле. Поэтому при подготовке занятия специалистам необходимо было учесть все факторы: состояние здоровья детей, их утомляемость, присутствие на занятии учащихся разного возраста.

Занятие в рамках Года культуры безопасности в названном образовательном учреждении состоялось 16 апреля текущего года. Сначала с ребятами была проведена беседа о работе пожарно-спасательных и спасательных подразделений Псковской области, а затем предложен к просмотру тематический фильм. Присутствующие не только увидели, но и смогли примерить боевую одежду пожарных – пожарную куртку и пожарную каску. Также они узнали, как защищены пожарные от дыма, получили возможность примерить маску от дыхательного аппарата огнеборцев, а также универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс».

Кроме того, ребята вспомнили алгоритм использования первичных средств пожаротушения – огнетушителей разных типов – и потренировались пользоваться порошковым огнетушителем. Все участники мероприятия проявили большую заинтересованность предложенным материалом, активно принимали участие в выполнении практических заданий и единодушно ответили «Да!» на вопрос ведущей: «Понравилось ли вам наше сегодняшнее занятие?»

Специалисты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей уверены, что подобные занятия, несущие позитивный эмоциональный заряд, способствуют наиболее успешной пропаганде пожаробезопасного поведения среди детей.