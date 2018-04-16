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Спорт

Псковский спортсмен Владимир Поляков готовится к участию в чемпионате России по греко-римской борьбе в Архангельске

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Владимир Поляков выступил на Первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года в башкирском Октябрьске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Центра спортивной подготовки.

Участниками турнира стали около 400 спортсменов. В их числе победитель первенства Европы Ислам Опиев, бронзовый призер первенства Европы Аслан Толов, серебряный призер Кубка мира по юниорам Азат Садыков. Спортсмены боролись за звание сильнейшего борца страны в 10 весовых категориях: 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг, 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг и 130 кг.

Почетными гостями турнира стали знаменитые борцы: президент Федерации спортивной борьбы России, член исполнительного комитета Олимпийского комитета России, Заслуженный тренер СССР и России, Заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион Европы, победитель Кубка мира, трехкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, обладатель двух золотых поясов, учрежденных Международной федерацией борьбы Михаил Мамиашвили; Заслуженный тренер России, Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Мнацакан Искандарян; Заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев; чемпион Олимпийских игр, чемпион мира шестикратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Алексей Мишин.

Пскович Владимир Поляков, подопечный тренера Ивана Яковенко, выбыл во втором круге, проиграв будущему призеру. Теперь борца ожидает подготовка к чемпионату страны, который пройдет в Архангельске.

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