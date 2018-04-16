Эксперты назвали причину пожара в «Зимней вишне»

21:42, 16 апреля 2018, ПАИ

Причиной пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово стало короткое замыкание, которое вызвала протечка в крыше. Автоматические выключатели не сработали. Об этом со ссылкой на специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России сообщает «Коммерсант».

Снег с крыши не убирался, он начал таять, и вода намочила провода. В результате на четвертом этаже центра, над детской игровой зоной, произошло замыкание. Сначала загорелась пластиковая люстра, висевшая над сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Горячий пластик, капавший сверху, воспламенил наполнитель бассейна.

Никто не выключил вентиляцию, и она раздула пожар. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была. Причиной стало то, что промерзавший водопровод, который подведен к системе с улицы, был перекрыт.

Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось вручную, и охранник по неизвестной причине не нажал на кнопку.

За несколько минут весь этаж заволокло дымом. Посетители кинотеатра столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь. Часть зрителей пыталась прорваться через дым, но двери запасного выхода были заблокированы.

Пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.