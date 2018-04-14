Выпуск легковых автомобилей в РФ увеличился в I квартале на 20%

21:54, 16 апреля 2018, ПАИ

Производство легковых автомобилей в России увеличилось в январе—марте 2018 года на 19,9% в годовом исчислении, составив 370 тыс. штук. Такие данные приводит сегодня Федеральная служба государственной статистики, пишет Росбалт.

В марте нынешнего года производство автомобилей увеличилось на 8,4% в годовом выражении и на 6,3% к предыдущему месяцу.

Напомним, что по итогам 2017 год в стране было выпущено 1,4 млн машин, что на 21% больше показателя 2016 года.

Росстат также отмечает, что за I квартал производство автобусов сократилось на 9% в годовом сопоставлении и составило 4,8 тыс. единиц. Однако выпуск грузовиков увеличился за первые 3 месяца года на 4,3% в годовом исчислении до 30,7 тыс.

В целом, по данным ведомства, промышленное производство в РФ увеличилось в марте 2018 года на 1% в годовом выражении после роста на 1,5% в феврале и 2,9% в январе. Относительно предыдущего месяца промпроизводство в стране увеличилось в марте на 12,1% (после падения на 2% в феврале), а с исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство — на 0,3%.

За I квартал текущего года объем промышленного производства в РФ увеличился в годовом исчислении на 1,9%, однако упал на 14% к предыдущим трем месяцам.

Добавим также, что по итогам 2017 года промышленное производство в РФ увеличилось на 1% относительно предыдущего года. В декабре промпроизводство сократилось в годовом выражении на 1,5% после падения на 3,6% в ноябре. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре выросло на 0,4% после спада на 1,4% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца промпроизводство выросло в декабре на 8,2%.

За 2016 год рост промпроизводства в России составил 1,3%.