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Общество

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечается 17 апреля

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечается 17 апреля.

Как пишет сalend.ru, этот праздник существует с 2011 года, с тех пор как глава МВД Рашид Нургалиев подписал соответствующий приказ. Дату приурочили к 20-летию создания Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ — Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Это событие произошло 17 апреля 1991 года.

На сегодняшний день в России живут около 650 тысяч ветеранов, служивших в разные годы во внутренних войсках и органах внутренних дел. В ветеранских организациях состоят пенсионеры МВД, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие.

Основными направлениями деятельности Российского Совета ветеранов являются: правовая и социальная защита ветеранов, инвалидов, лиц преклонного возраста, ветеранов, нуждающихся в материальной помощи, семей погибших при исполнении служебного долга, нравственное воспитание молодых сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ, школьников, гражданской молодежи.

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