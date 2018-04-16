Ушёл из жизни музыкант, преподаватель колледжа искусств Геннадий Трофимов

22:09, 16 апреля 2018, ПАИ

15 апреля на 73 году жизни скоропостижно скончался преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Трофимов Геннадий Иванович. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Геннадий Трофимов - выпускник Псковского областного музыкального училища 1963 года. После окончания Ленинградской ордена Ленина Государственной консерватории в 1973 году работал в Псковском областном музыкальном училище в качестве преподавателя по классу баяна и аккордеона. С 2006 года возглавлял предметно-цикловую комиссию народных клавишных инструментов колледжа искусств, занимался с одаренными детьми музыкальной школы «Камертон».

Стаж педагогической работы Геннадия Ивановича - более 45 лет. За это время он подготовил более 80 специалистов, которые успешно работают в детских музыкальных школах города и области, в концертных организациях Пскова и Санкт-Петербурга, активно пропагандируя исполнительство на русских народных инструментах.

Геннадий Иванович всегда поддерживал хорошую исполнительскую форму, с 1993 года работал в качестве концертмейстера Русского народного хора под руководством Н.М. Мишукова.

За большой вклад в развитие культуры города Пскова, личный вклад в пропаганду хорового, музыкального и хореографического искусства, за многолетнюю плодотворную педагогическую и концертмейстерскую деятельность Трофимов Г.И. был награждён благодарностями и Почетными грамотами Администрации города Пскова, Государственного комитета Псковской области по культуре и туризму. В 2009 году награжден благодарностью Министре культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу.

Администрация колледжа, преподавательский состав, студенты выражают соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича Трофимова.

Отпевание состоится 19 апреля (четверг) в 10.30 в Храме Святого Александра Невского (г. Псков, ул. Мирная д.1).