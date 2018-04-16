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Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Baltic Open»

13-15 апреля в Калининграде прошли Всероссийские соревнования по карате WKF «Baltic Open» и открытые межрегиональные соревнования «Кубок Победы». Псковскую область представляли 5 спортсменов спортивной Федерации Каратэ города Пскова и 4 судьи в судейском корпусе соревнований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации.

В соревнованиях принимали участие более 500 участников из 5 регионов России. Соревнования проходили в дисциплинах: индивидуальное ката, индивидуальное кумите, ката-группа, командное кумите.

По итогам соревнований псковской команды Ермолов Евгений завоевал золото в ката (категория 21+), Степанов Максим завоевал золото в ката (категория 18-21), Сподынюк Владимир завоевал серебро в кумите (категория 16-17 лет до 61 кг), Потебня Елизавета завоевала бронзу в кумите (категория 8-9 лет до 32 кг).

 

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