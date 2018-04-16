Минздрав РФ предложил штрафовать за пропаганду отказа от лечения ВИЧ

22:37, 16 апреля 2018, ПАИ

Минздрав России разработал законопроект, запрещающий пропагандировать отказ от лечения ВИЧ-инфекции и распространять информацию о ВИЧ-диссидентстве. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет Росбалт.

За распространение информации о ВИЧ-диссидентстве предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 5 до 10 тысяч рублей — для чиновников и до 50 тыс. рублей для юрлиц. В последнем случае также возможно административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Рассмотрением дел об административных правонарушениях будет заниматься Роспотребнадзор. В случае принятия закон начнет действовать в январе 2019 года.

Кроме того, Минздрав намерен включать интернет-ресурсы в единый реестр запрещенных сайтов за распространение призывов к отказу от медосвидетельствования для выявления ВИЧ или от лечения заболевания.