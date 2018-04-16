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Общество

Роскомнадзор пообещал блокировать прокси-серверы из-за «призывов к беспорядкам»

Роскомнадзор начал рассылку уведомлений о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов. Об этом в своем Telegram рассказал защитник мессенджера в суде Павел Чиков, пишет Лента.ру.

«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует — призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. Таким образом натягивает на рамочное решение Генпрокуратуры. Вразнос пошла служба», — написал он.

Ранее 16 апреля Роскомнадзор отправил в выгрузку операторам связи более 655 тысяч IP-адресов Amazon из-за использования их мессенджером Telegram для обхода блокировки. Глава ведомства Александр Жаров пояснил, что «третий пункт решения суда предписывает ... не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда».

16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

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