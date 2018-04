Премию Пулитцера присудили за освещение «российского вмешательства» в выборы в США

23:01, 16 апреля 2018, ПАИ

Американские издания The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию в номинации «Раскрытие национальной темы» за публикации о связях президента США Дональда Трампа с Россией и «вмешательстве» Москвы в выборы в США. Лауреатов премии объявили в аспирантуре Колумбийского университета по журналистике, пишет Коммерсант.

Также The New York Times вместе с The New Yorker получил премию «За служение обществу» — за освещение скандала с домогательствами Харви Вайнштейна. Агентство Reuters стало победителем в номинациях «Художественная фотография» и «Международный репортаж» (последняя за статьи о президенте Филиппин Родриго Дутерте и его антинаркотическую кампанию).

В номинации «Художественная литература» победил роман Эндрю Шон Грирп «Дешевле» (Less). Премию по музыке вручили американскому хип-хоп исполнителю Кендрик Ламар за альбом Damn.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в журналистике. Впервые ее объявили в 1917 году. Размер премии — $10 тыс.