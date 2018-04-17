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Общество

Эксперты считают, что Telegram потеряет не менее половины пользователей

Пользователи Telegram начали искать замену мессенджеру после того, как 16 апреля начался процесс его блокировки в России. Как сообщает газета «Известия», эксперты считаю, что  Tеlegram потеряет не менее половины пользователей, если не начнет выполнять российское законодательство.

После начала блокировки мессенджера в магазинах приложений набирает популярность WhatsApp. К вечеру 16 апреля оно было самым скачиваемым бесплатным приложением в Google Play и вторым в AppStore. Также растёт аудитория Viber, Facebook Messenger и ICQ.

Решение заблокировать Telegram 13 апреля вынес Таганский районный суд Москвы по иску Рoскомнадзора. Это связано с отказом администрации мессенджера предоставить спецслужбам ключи для дешифровки переписки пользователей, как того требует российское законодательство. Летом прошлого года ФСБ назвала Telеgram одним из основных средств коммуникации у международных террористов за счет наличия «секретных чатов» с высоким уровнем шифрования.

Теперь  Роскомнадзор потребует от онлайн-магазинов удалить приложение Telegram.

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