На директора муниципального учреждения в Новосокольниках завели дело за оплату персонального штрафа средствами организации

10:20, 17 апреля 2018, ПАИ

В Новосокольниках в отношении директора муниципального учреждения возбуждено уголовное дело по факту присвоения имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Подозреваемая оплатила наложенный на нее штраф в размере 15 тысяч рублей за счет денежных средств возглавляемой ею организации. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.