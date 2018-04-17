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Общество

Военнослужащим запаса собираются присваивать звания

Военнослужащим запаса собираются присваивать звания. Для этого, как пишет газета «Известия», Министерство обороны при региональных военкоматах намерено создать специальные аттестационные комиссии, которые будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны.

По данным издания, приказ министра обороны «О порядке проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации» уже действует. Он объединил и упорядочил требования к офицерам запаса, претендующим на получение очередного воинского звания.

Планируется, что заседания аттестационных комиссий, в состав которых войдут  четыре сотрудника комиссариата и один представитель органов государственной власти, будут проводиться раз в квартал.

Легче всего будет стать старшим лейтенантом. Для этого достаточно получить положительное заключение аттестационной комиссии и пройти медицинское освидетельствование. От капитана и выше процедура присвоения очередного звания значительно усложняется.

Эксперты уверены, что новый подход будет стимулировать военнослужащих запаса повышать квалификацию.

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