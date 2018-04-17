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Псков вошел топ-3 городов воинской славы для недорогих путешествий на День Победы

Псков вошел топ-3 городов воинской славы для недорогих путешествий на День Победы, сообщает Tvil.ru. Рейтинг представлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года.

В первую десятку городов воинской славы и городов-героев, популярных для бюджетных путешествий на праздник 9 Мая вошли Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород, Дмитров в Московской области, Смоленск, Орел, Брянск, Курск, Белгород и Елец в Липецкой области.

По данным сервиса, туристы потратят на проживание в Пскове в майский выходной в среднем менее двух тысяч рублей в сутки.
 

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