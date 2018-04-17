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51-летний пскович избивший подругу до смерти за сцену ревности предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет 51-летний мужчина по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть. Об этом Псковскому агентству информации  сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 29 октября 2017 года хозяин квартиры, в ответ на устроенную 37-летней потерпевшей сцену ревности относительно оказанных знаков внимания их гостье, нанес ей множество ударов кулаками в голову и туловище. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу,  дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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