0
10:06
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
09:46
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
15:34
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
15:43
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
14:49
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
Еще новости
Политика

28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область

28 млн рублей межбюджетного трансферта для внедрения медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, получит Псковская область. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России и утверждено премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно распоряжения от 12 апреля № 659-р из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 2 млрд рублей на предоставление межбюджетных трансфертов 75 субъектам Федерации в соответствии с их заявками для внедрения указанных медицинских информационных систем.

Отмечается, что в соответствии с приоритетным проектом в целях повышения эффективности оказания медицинской помощи гражданам за счёт внедрения информационных технологий медицинские организации должны обеспечить ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на едином портале государственных услуг.

Для этого в медицинских организациях необходимо внедрить информационные системы, с помощью которых будет обеспечен полный переход на электронные медицинские документы, в том числе ведение электронных медицинских карт пациентов, а также подключить их к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Федерации и к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Как указано в пояснительной записке, развитие информатизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить:

- ведение в медицинских организациях расписаний приёма врачей в электронном виде;

- дистанционную запись граждан на приём к врачу с использованием единого портала госуслуг;

- электронный медицинский документооборот, в том числе ведение электронных медицинских карт пациентов, обмен документацией в форме электронных документов между медицинскими организациями;

- автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения;

- формирование счетов за оказанную медицинскую помощь для оплаты территориальным фондам обязательного медицинского страхования и автоматизированное информационное взаимодействие с информационными системами этих фондов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Было/стало
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией Более 5 тысяч получателей социальных пенсий в Пскове и Псковском районе получат прибавку Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области Социальная пенсия для ветеранов боевых действий увеличилась в Псковской области Более чем на 2 млрд увеличилась доходная часть бюджета Псковской области на 2018 год Уроки обществознания Глава Минкомсвязи РФ: Интернет должен прийти в каждый малый населенный пункт в Псковской области 83 малых населенных пункта Псковской области подключили к Интернету Псковская область вошла в число лидеров по реализации федеральной программы развития туризма
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
17 апреля 2018
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018 1
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
16 апреля 2018
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
15 апреля 2018
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
14 апреля 2018
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 3
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля

Идет загрузка...