28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область

09:46, 17 апреля 2018, ПАИ

28 млн рублей межбюджетного трансферта для внедрения медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, получит Псковская область. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России и утверждено премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно распоряжения от 12 апреля № 659-р из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 2 млрд рублей на предоставление межбюджетных трансфертов 75 субъектам Федерации в соответствии с их заявками для внедрения указанных медицинских информационных систем.

Отмечается, что в соответствии с приоритетным проектом в целях повышения эффективности оказания медицинской помощи гражданам за счёт внедрения информационных технологий медицинские организации должны обеспечить ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на едином портале государственных услуг.

Для этого в медицинских организациях необходимо внедрить информационные системы, с помощью которых будет обеспечен полный переход на электронные медицинские документы, в том числе ведение электронных медицинских карт пациентов, а также подключить их к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Федерации и к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Как указано в пояснительной записке, развитие информатизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить:

- ведение в медицинских организациях расписаний приёма врачей в электронном виде;

- дистанционную запись граждан на приём к врачу с использованием единого портала госуслуг;

- электронный медицинский документооборот, в том числе ведение электронных медицинских карт пациентов, обмен документацией в форме электронных документов между медицинскими организациями;

- автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения;

- формирование счетов за оказанную медицинскую помощь для оплаты территориальным фондам обязательного медицинского страхования и автоматизированное информационное взаимодействие с информационными системами этих фондов.