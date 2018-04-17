В учебном центре РВСН в Острове начались выпускные экзамены

10:29, 17 апреля 2018, ПАИ

Более 3 тысяч военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приступили к сдаче выпускных экзаменов по программам подготовки младших военных специалистов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, подготовка военнослужащих по призыву для РВСН проводится в трех учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), Острове (Псковская область), а также в школе техников на полигоне Капустин Яр (Астраханская область).

В каждый период обучения в учебных центрах осуществляется подготовка более 3 тыс. младших специалистов по эксплуатации и ремонту систем связи, механиков-водителей автобронетанковой техники, в том числе водителей категорий «D» и «E», механиков-водителей всех видов инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также специалистов систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов.

В ходе сдачи выпускных экзаменов механики-водители подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также машин обеспечения боевого дежурства наряду с вождением на автодроме в обязательном порядке проходят тестирование на тренажёрных комплексах. Новейшая методика с применением тренажеров позволяет беспристрастно оценить умения и навыки курсантов. Экзамен по экстремальному вождению МАЗ-543 предполагает преодоление габаритных тоннелей, а также холма, брода, «змейки», рва с колейным мостом.

Выпускники учебных центров РВСН способны как самостоятельно, так и в составе дежурных смен выполнять обязанности по несению (обеспечению) боевого дежурства, поддержанию вооружения и военной техники в готовности к применению, обеспечивать безопасную эксплуатацию ядерного оружия.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

Практическая подготовка курсантов осуществляется на оборудованных автодромах, кранодромах, машинодромах и учебно-тренировочных средствах, насчитывающих более 60 наименований. В настоящее время в РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших специалистов.

Проводимые мероприятия направлены на создание условий для полного удовлетворения потребности войск в младших специалистах. Существующая система подготовки курсантов по пропускной способности учебно-материальной базы, уровню подготовки командно-преподавательского состава способна обеспечить подготовку требуемого количества специалистов, необходимых для соединений, воинских частей и подразделений РВСН, отметили в Минобороны.

Теоретические знания и практические навыки, полученные курсантами во время обучения, позволят им в конце ноября - начале декабря приступить к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученной подготовкой.