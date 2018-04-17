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Дмитрий Месхиев попросил руководство области о своём понижении

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев вновь опроверг слухи о своём уходе и заявил, что на встрече с руководством региона предложил свою кандидатуру на пост художественного руководителя дирекции. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

«Я пока не уволился - это слухи. Я всё ещё числюсь генеральным директором Театрально-концертной дирекции Псковской области. Дело в том, что у меня была встреча с руководством области, и я предложил свою кандидатуру на пост художественного руководителя дирекции, а пост директора занял бы кто-нибудь другой. Я, в частности, предложил кандидатуру своего заместителя Ольги Тимофеевой. Это, подчеркну, только моё предложение, это не значит, что должно быть именно так», - уточнил Дмитрий Месхиев.

На фото: Дмитрий Месхиев

Дмитрий Месхиев добавил, что у руководства региона «могут быть свои резоны и планы». «Администрация области рассматривает кандидатуры, думаю, скоро предпримет какие-то шаги. Если в должности художественного руководителя я буду не угоден, то я покину дирекцию. К сожалению, сейчас по совокупности разных причин я не могу быть и худруком, и директором», - пояснил Дмитрий Месхиев.

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