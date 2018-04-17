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Общество

Деятельность торгового павильона в Псковском районе приостановили судебные приставы

13 апреля судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств произвел административное приостановление деятельности на срок 60 суток торгового павильона, расположенного в деревне Быстрецово Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, продажа продовольственных товаров в данной торговой точке проводилась с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Нарушения выявил работник Управления Роспотребнадзора по Псковской области, который в отношении индивидуального предпринимателя составил административный протокол и направил его в суд для рассмотрения. Судья Псковского городского суда вынес постановление по делу об административном правонарушении. Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Как сказано в решении суда в торговом павильоне отсутствовало водоснабжение, в холодильном оборудовании отсутствовал контроль за температурным режимом, у продавца не было медицинской книжки и санитарной одежды, часть товара хранилась на полу в коробках, имелись продукты питания с истекшими сроками реализации.

В целях исполнения решения суда судебные приставы организовали выезд группы по месту расположения торговой точки для проведения исполнительных действий. В результате деятельность ларька приостановлена, помещение опечатано.

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