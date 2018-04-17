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Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018

Сегодня, 17 апреля, в 15:20 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев.

Молодежный парламент координирует работу по формированию #Команды2018 — нового проекта, инициированного врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Проект призван объединить актуальные инициативы граждан, направленные на развитие региона, дать возможность неравнодушным и активным псковичам реализовать свои общественные проекты. Заявки, прошедшие отбор, получают финансовую, административную и экспертную поддержку.

Кто и что предлагает изменить в Псковской области? Последние новости о формировании #Команды2018 Денис Матвеев расскажет в эксклюзивном интервью в эфире ПАИ-live. Вопросы гостю в студии можно оставить в чате на странице ПАИ-live.

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  • #Команда2018
Неля Лебедева: Проект #Команда2018 будет очень хорошим опытом для Псковской области Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм «Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018 Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018 Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас Псковский Кубок PRO SPORT по бегу по пересечённой местности будет организован в рамках проекта #Команда2018 Наталья Никифорова о проекте #Команда2018: Это даст новый импульс в развитии региона Проект #Команда2018 будет аккумулятором идей псковских общественников, уверен Денис Матвеев
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