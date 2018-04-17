Творческая встреча с писательницей Анной Матвеевой пройдет в Псковском колледже искусств 17 апреля

12:02, 17 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 17 апреля, в 14:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдёт творческая встреча с писательницей Анной Матвеевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Отмечается, что встреча пройдёт в рамках Регионального книжного форума «Развитие инфраструктуры чтения в Псковской области» XV Международный книжный форум «Русский Запад».

Как рассказали в пресс-службе, Анна Матвеева – российский писатель, редактор и журналист из Екатеринбурга. Свои произведения она начала публиковать в середине девяностых на страницах журналов «Урал», «Новый мир» и «Новая русская книга». С 2000 года они начали издаваться в книжном формате в виде сборников рассказов и отдельных авторских романов.

В 2005 году вышел роман писательницы «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», посвященный таинственной уральской трагедии 1959 года. Критики отметили увлекательный сюжет, легкий стиль изложения и необычную авторскую трактовку происшедшего. Следующий роман «Есть!», повествующий о реалиях городской жизни, по мнению читателей, привлекает внимание размышлениями о таланте и свободе человеческой души, тонким авторским юмором и позитивом. Рассказы «Подожди, я умру и приду», «В день, когда родился Абеляр», «Остров Святой Елены», многие повести и романы принесли автору литературные награды и премии.

Встреча состоится в лекционном зале отделения культуры и искусств колледжа по адресу: Набат, 5. Вход свободный.