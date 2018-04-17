Книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове

10:48, 17 апреля 2018, ПАИ

Книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове 17 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с торжественной церемонии в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн от имени администрации региона приветствовал собравшихся на открытии XV книжного форума и зачитал приветственный адрес от имени вице-губернатора Веры Емельяновой. «Местом проведения форума остаётся Псков. Место, где начинается Россия», - подчеркнула вице-губернатор.

Также на церемонии 10 библиотек Псковской области получили подарочные сертификаты на новые книги. В частности, Печорской районной библиотеке вручили сертификат на 101 книгу, Палкинской - на 100 книг, сельской Подберезенской библиотеке - на 87 книг, Бежаницкой районной библиотеке - на 100 книг, сельской Крестовской библиотеке Красногородского района - на 87 книг, Пыталовской районной библиотеке - на 100 книг, Центральной библиотеке Стругокрасненского района - на 100 книг, сельской Новохатской библиотеке - на 87 книг, сельской Макаровской библиотеке Новоржевского района - на 87 книг, сельской Алольской библиотеке - на 87 книг. В Новоржевскую библиотеку поступят 270 новых изданий от фонда Оксаны Фёдоровой.

Работа форума продолжится в рамках тематических секций. Издатели, библиотекари, писатели, учителя, общественные деятели и другие приглашенные будут обсуждать механизмы поддержки чтения, проекты по развитию библиотечной инфраструктуры, информационно-образовательной среды школ, перспективы взаимодействия библиотек, издательств и книжных магазинов и другие актуальные вопросы книжной отрасли.

Кроме того, с самого утра и до позднего вечера в течение трех дней в Псковской областной универсальной научной библиотеке будет работать выставка-ярмарка книг. Свои новинки представят издательства Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов.

Пройдут также выставки и круглые столы, творческие встречи с современными писателями Анной Матвеевой (Екатеринбург) и Алексеем Хотылевым (Москва).

Книжный форум «Русский Запад» завершит свою работу 19 апреля.

Организаторами мероприятия выступают администрация Псковской области, издательская группа «Эксмо» и Российский книжный союз. Последний стал партнером форума впервые в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым и президентом РКС Сергеем Степашиным в январе этого года.