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Общество

Начальники служб делопроизводства территориальных органов ФСИН России повышают квалификацию в Пскове

В Псковском филиале Академии ФСИН России начались курсы повышения квалификации для начальников и заведующих служб делопроизводства территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. 

Сотрудники из Камчатского края, Республикам Саха и Ингушетия, Сахалинской, Томской, Омской, Рязанской, Белгородской, Костромской, Калужской, Мурманской областей приехали на обучение в образовательную организацию. Многие из них не первый раз повышают свою квалификацию в Псковском филиале Академии ФСИН. «Имея большой опыт службы в уголовно-исполнительной системе, они готовы не только получать теоретические знания, но и делиться своими практическими наработками», - отметили в пресс-службе вуза.

Курсы повышения квалификации для начальников и заведующих служб делопроизводства продлятся до 28 апреля. В выходные дни у сотрудников территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России будет возможность ознакомиться с достопримечательностями Пскова.

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