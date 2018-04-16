Легкоатлетическая эстафета прошла в Псковском филиале Академии ФСИН
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН приняли участие в спортивных состязаниях, организованных сотрудниками кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.
По итогам легкоатлетической эстафеты победителем стала команда 41 учебной группы. Второе место заняла сборная команда 21 и 22 учебных групп. Первокурсникам досталось почетное третье место.
Легкоатлетическая эстафета – одно из девяти физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди личного состава, которые проходят в Псковском филиале Академии ФСИН с целью широкого вовлечения сотрудников и курсантов в регулярные занятия физической культурой и спортом, подготовки к сдаче контрольных нормативов, организации здорового досуга, всемерного развития спорта, повышения спортивных результатов, выявления сильнейших спортсменов и команд среди постоянного и переменного состава.