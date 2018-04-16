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Спорт

Легкоатлетическая эстафета прошла в Псковском филиале Академии ФСИН

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН приняли участие в спортивных состязаниях, организованных сотрудниками кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации. 

По итогам легкоатлетической эстафеты победителем стала команда 41 учебной группы. Второе место заняла сборная команда 21 и 22 учебных групп. Первокурсникам досталось почетное третье место.

Легкоатлетическая эстафета – одно из девяти физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди личного состава, которые проходят в Псковском филиале Академии ФСИН с целью широкого вовлечения сотрудников и курсантов в регулярные занятия физической культурой и спортом, подготовки к сдаче контрольных нормативов, организации здорового досуга, всемерного развития спорта, повышения спортивных результатов, выявления сильнейших спортсменов и команд среди постоянного и переменного состава.

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