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Общество

Отделение ПФР по Псковской области: Супругам за долгое нахождение в браке надбавка к пенсии не положена

В интернете распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование. Результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда во многих районах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

«Данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим законодательством. Рекомендуем жителям области руководствоваться исключительно официальными источниками информации: официальным сайтом Пенсионного фонда России и информационно-разъяснительными материалами ПФР», - уточнили в учреждении.

По всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте»

По всем вопросам граждане могут получить консультации через оnline-приемую на сайте ПФР, или федеральный call-центр ПФР. Номер: 8 800 302-2-302. Звонки по всей России бесплатные.

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