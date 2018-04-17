«Убитые дороги» своими силами заасфальтировали ямы на улице Новаторов в Пскове

13:00, 17 апреля 2018, ПАИ

12 и 13 апреля «Убитые дороги» провели эксперимент по ремонту ям холодным асфальтом. Поскольку ремонт проводился полностью собственными силами, был выбран участок с небольшим движением на улице Новаторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения.

По словам активистов, удалось отремонтировать порядка 10 ям. Цель эксперимента - оценить эффективность ямочного ремонта холодным асфальтом и сравнить его с теми методами, которые применяются в Пскове. 17 апреля ямы, над которыми работали общественники, выглядят так: