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Политика

Контрольно-ревизионная служба проверит расходование средств псковскими избиркомами на выборах президента

Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Псковской области приступила к проверке целевого расходования средств, выделенных из федерального бюджета территориальным и участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Контрольно-ревизионная служба должна установить соответствие финансовых документов избирательных комиссий требованиям нормативных правовых актов в части расходования средств федерального бюджета и определение правомерности совершенных избирательными комиссиями финансовых и хозяйственных операций.

Участковые комиссии обязаны представить в вышестоящую территориальную избирательную комиссию свой отчет о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных данному УИК на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации. В свою очередь, территориальный избирком представляет в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации сводный отчет.

Избирательная комиссия Псковской области в Центральную избирательную комиссию РФ отчет о поступлении и расходовании средств федерального бюджета представляет не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов президента. ЦИК России представляет в палаты Федерального Собрания отчет о расходовании средств, предусмотренных в федеральном бюджете на подготовку и проведение выборов президента, а также сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов президента.

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