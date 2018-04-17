До +13 градусов и северо-западный ветер прогнозируются в Псковской области 18 апреля

17:10, 17 апреля 2018, ПАИ

18 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днем от +8 до +13.

Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.