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Экономика

Около 200 обращений поступили псковскому бизнес-омбудсмену в 2017 году

Около 200 устных и письменных обращений поступили в адрес уполномоченного по правам предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылёва в 2017 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции 17 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Аркадия Мурылёва, основная масса обращений поступает от индивидуальных предпринимателей. Из аппарата президента РФ были приняты 2 обращения.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что в прошлом году проводились личные и коллективные встречи с предпринимателями. Так, в 21 районе Псковской области прошли встречи, в ходе которых рассмотрены 16 обращений, как письменных, так и устных. Бизнесменов интересовали вопросы завышения арендной платы со стороны бюджетных учреждений, неквалифицированных действий сотрудников таможенной деятельности. Бизнес-омбудсмен уточнил, что эти случаи единичные. 

Он также сообщил, что беспокоит предпринимателей в регионе. В анкетах, размещенных на сайте уполномоченного, бизнесмены указывали высокие тарифы ЖКХ, существенную налоговую нагрузку, недостаточное информирование в районах. «Выявлены ключевые проблемы бизнеса - избыточное внимание надзорных органов, высокие тарифы», - отметил Аркадий Муылёв.

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