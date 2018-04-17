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Общество

К мониторингу остановок общественного транспорта подключились псковские активисты ОНФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области подключились к мониторингу остановок общественного транспорта. Первая инспекция была проведена в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

При оценке состояния остановочных объектов эксперты Народного фронта обращают внимание на наличие площадки для высадки и посадки пассажиров общественного транспорта, наличие на остановке павильона, способного укрыть жителей от дождя и ветра, скамеек для ожидания, расписания движения общественного транспорта, заездного кармана, наличие тактильной плитки, которая оказывает помощь слабовидящим людям.

Также активисты ОНФ проверяют, насколько остановочные пункты освещены в темное время суток. Мониторинг коснулся также состояния конечных остановок и разворотных площадок, где общественники смотрят, имеется ли там необходимая площадка для безопасного и беспрепятственного разворота и возможности для отдыха водителей общественного транспорта.

Как показывают промежуточные итоги мониторинга, значительная часть остановок в Острове соответствует нормативам. Однако на всех проверенных объектах отсутствует тактильная плитка. Есть отдельные остановки, где нет павильонов (улица Освобождения, рядом с домом №30, улица Освобождения напротив дома №135), сломаны  или отсутствуют скамейки (улица Фестивальная конечная, улица Освобождения, рядом с домом №30),  нет расписания (улица Фестивальная конечная,  улица Освобождения напротив дома №135, улица Освобождения напротив дома №62, остановка «Мясокомбинат», остановка «Почта» напротив почтового отделения). Обнаружено, что  площадки посадки-высадки пассажиров отсутствуют на остановках «Мясокомбинат» и улице Освобождения напротив дома №135; заездного кармана нет на остановке «Мясокомбинат»,  на остановках «Почта» в прямом и обратном направлениях, на остановке «Площадь К. Назаровой», а на остановках «Улица Фестивальная конечная», улице  Освобождения напротив дома №62, улице Освобождения возле дома №60 нет урн. Кроме того, общественники отметили отсутствие освещения практически всех проверенных в Острове остановок.

«Если в центральной части города автобусные остановки соответствуют практически всем нормативам, то, к примеру, на улице Освобождения, рядом с домом №30, остановка общественного транспорта отмечена только знаком.  На указанном месте нет ни одного из элементов остановочного комплекса, ни скамейки, ни расписания.  В ходе мониторинга мы также провели анкетирование пассажиров. Все опрошенные нами граждане отметили, что задержка в интервалах движения автобусов в городе Острове может произойти только из-за внезапной поломки автобуса на линии. Большинство опрошенных отметили необходимость обновления подвижного состава», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Псковской области Игорь Иванов.

Активисты ОНФ продолжат мониторинг остановочных комплексов, рейд пройдет также в областном центре. По всем выявленным в ходе мониторинга замечаниям общественники направят обращения в соответствующие органы местного самоуправления.

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