32 спортсмена приняли участие в турнире по фехтованию «Меч Александра Невского» в Пскове

13:23, 17 апреля 2018, ПАИ

В Пскове в ТЦ «Звездный» 14 апреля прошел турнир по фехтованию «Меч Александра Невского», в которой приняли участие 32 спортсмена, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования проводились по 2 возрастным группам. В состязаниях между мальчиками и девочками 2007 -2008 годов рождения первыми стали Серафим Мариничев и Александра Пусева. Второе место - у Георгия Махнова и Кристины Марковой. На третьем месте оказались Александр Тудаков, Иван Руденко, Каралина Михайлова и Лия Рогожкина. Во второй возрастной группе (мальчики и девочки 2009 -2010 годов рождения) первое место заняла Мария Полевикова, второе место - Дмитрий Половников, 3 место - у Семена Федорова и Ивана Руденко.

23-25 апреля в Москве пройдет Всероссийский турнир по фехтованию на шпагах на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян среди юношей и девушек 2002 - 2003 годов рождения. Псков на нем будут представлять воспитанники МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» Амир Фатнасси, Сергей Балабанов, Артем Чернодед, Дарья Кузнецова, Никита Поляков, Никита Тиханов, Анна Бычкова, Дарья Богданова, Анна Гусарова.