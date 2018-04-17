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Экономика

Аркадий Мурылёв предложил разработать для псковских предпринимателей сайт по оценке регулирующего воздействия

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв предложил разработать региональный сайт для оценки регулирующего воздействия законопроектов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции 17 апреля.

На портале власти всех уровней смогли бы размещать проекты, а предприниматели – изучать и комментировать. По мнению бизнес-омбудсмена, это увеличит количество мнений и привлечет предпринимателей к обсуждению нормативно-правовой базы.

Аркадий Мурылёв добавил, что в регионе нужно увеличить количество семинаров для предпринимателей, в частности, в районах. Он также напомнил, что проходит реформа контрольно-надзорной деятельности, и в рамках этого необходимо организовать выездные мероприятия в районах или, например, через конференцсвязь на базе администрации Псковской области.

Также бизнес-омбудсмен презентовал свой сайт. Он подчеркнул, что там есть возможность обратной связи, предприниматели могут отправить обращение, предложить идею, узнать график работы приёмной Аркадия Мурылёва.

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