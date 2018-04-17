Псковский бизнес-омбудсмен: Нужно усилить оказание адресной поддержки малому бизнесу

11:52, 17 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области нужно усилить оказание адресной поддержки малому бизнесу, занимающемуся производством и строительством, в частности, пересмотреть применяемые к ним налоговые ставки и льготы. Об этом сегодня, 17 апреля, в ходе пресс-конференции заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Что касается в целом снижения налогов на предпринимателей, то, по словам бизнес-омбудсмена, при этом, как показывает опыт, в краткосрочной перспективе доходная база страдает, однако затем возвращается на прежний уровень и даже растет. «Это все нужно прорабатывать», - добавил он.

«Понимаете, бизнес устал, что им всё постоянно повышают. Понятно, что мы сейчас можем услышать, что у нас есть налоговые каникулы, но этого мало». – считает Аркадий Мурылев.